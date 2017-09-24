"Болонья" в гостях вырывает победу над "Сассуоло"

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Болонья" на выезде одолела "Сассуоло".

"Сассуоло" – "Болонья" - 0:1

Гол: Оквонкво, 89 - 0:1.

"Сассуоло": Консильи, Аджапонг, Летсхерт, Ачерби, Лирола, Маньянелли, Данкан (Сенси, 60), Берарди (Бьондини, 79), Миссироли, Каннаваро, Матри (Фальчинелли, 70).

"Болонья": Анжело, Масина, Гонсалес, Де Мео (Оквонкво, 86), Мбайе, Поли (Таидер, 88), Пульгар, Верди (Петкович, 71), Донса, Хеландер, Паласио.

Удаление: Маньянелли (80).

Не пропустите: "Интер" добывает волевую победу над "Дженоа" и продолжает погоню за лидерами. | http://soccernews.ru