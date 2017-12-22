"Болонья" в меньшинстве вырвала победу у "Кьево"

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"Болонья" в меньшинстве вырвала победу у "Кьево"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Кьево" уступил "Болонье".

"Кьево" – "Болонья" 2:3

Голы: Дестро, 4 - 0:1, Инглезе, 32 - 1:1, Верди, 50 - 1:2, Каччаторе, 85 - 2:2, Дестро, 90 - 2:3

"Кьево": Соррентино, Томович, Ярошиньски, Каччаторе, Гамберини, Бастьен (Гарритано, 69), Радованович, Бирса, Хетемай (Стемпиньски, 83), Инглезе, Пуччарелли (Пеллиссье, 63).

"Болонья": Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе (Торосидис, 71), Хеландер, Поли, Пульгар, Крейчи (Майетта, 59), Надь, Верди (Донса, 83), Дестро.

Предупреждения: Поли (60), Ярошиньски (73), Томович (77).

Удаление: Поли (81). | http://soccernews.ru

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