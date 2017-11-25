"Болонья" вдесятером громит "Сампдорию"

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"Болонья" вдесятером громит "Сампдорию"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Болонья", играя весь второй тайм в меньшинстве, сумела одержать разгромную победу над "Сампдорией" со счётом 3:0.

"Болонья" – "Сампдория" - 3:0

Голы: Верди, 3 - 1:0, Мбайе, 23 - 2:0, Оквонкво, 73 - 3:0.

"Болонья": Миранте, Де Мео, Торосидис, Мбайе, Майетта, Донса, Пульгар, Поли, Верди (Оквонкво, 69), Паласио (Таидер, 79), Дестро (Масина, 46).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Мурру, 8), Берешиньски (Альварес, 66), Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес (Капрари, 46), Верре, Сапата, Куальярелла.

Удаление: Торосидис (45).

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