"Болонья" вдевятером обыграла "Салернитану"

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"Болонья" вдевятером обыграла "Салернитану"

Фото: инстаграм "Болоньи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле добилась победы над "Салернитаной" со счетом 3:2.

На 34-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страннберга. Впрочем, в начале второго тайма составы команд уравнялись, так как красную карточку получил Роберто Сориано, а затем счет открыл Федерико Бонаццоли. Через несколько минут равновесие восстановил Лоренцо де Сильвестри. На 70-й минуте гостей вновь вывел вперед Мамаду Кулибали, но вскоре счет сравнял Марко Арнаутович. На 77-й минуте победный гол забил де Сильвестри. В концовке встречи "Болонья" осталась вдевятером из-за удаления Йерди Схаутена.

"Болонья" – "Салернитана" - 3:2 (0:0)
Голы: Бонаццоли, 52 (с пенальти) - 0:1, де Сильвестри, 59 - 1:1, Кулибали, 70 - 1:2, Арнаутович, 74 - 2:2, де Сильвестри, 77 - 3:2

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Виньято, 56), Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 86), Арнаутович (ван Хойдонк, 86), Орсолини (Ольсен, 85), Барроу (Сансоне, 56).

"Салернитана": Белец, Страннберг, Дьомбер, Ярошиньски (Скьявоне, 82), Руджери, Кешрида (Дзортеа, 76), Капецци (Оби, 82), Кулибали (Богдан, 76), Кулибали, Джурич (Нванкво, 64), Бонаццоли.

Удаления: Страннберг (34), Сориано (50), Схаутен (88).

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