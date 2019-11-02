"Болонья" включилась в борьбу за Ибрагимовича
Ещё один итальянский клуб нацелился на форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
По информации Corriere dello Sport, "Болонья" готова предложить звёздному шведу контракт до лета 2021 года.
Если 38-летний футболист согласится присоединиться к "красно-синим", то заработает за полтора сезона 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны "Наполи" и "Интера". В декабре нападающий станет свободным агентом.
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|Парма
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|10
|Милан
|10
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|11
|Болонья
|10
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|Торино
|10
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|Сассуоло
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|10
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|СПАЛ
|10
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|10
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