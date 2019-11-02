"Болонья" включилась в борьбу за Ибрагимовича

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"Болонья" включилась в борьбу за Ибрагимовича

Ещё один итальянский клуб нацелился на форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

По информации Corriere dello Sport, "Болонья" готова предложить звёздному шведу контракт до лета 2021 года.

Если 38-летний футболист согласится присоединиться к "красно-синим", то заработает за полтора сезона 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны "Наполи" и "Интера". В декабре нападающий станет свободным агентом.

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