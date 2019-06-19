"Болонья" выкупила Орсолини у "Ювентуса"

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"Болонья" выкупила Орсолини у "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Риккардо Орсолини стал игроком "Болоньи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с болонским клубом долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне 22-летний Орсолини выступал за "Болонью" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

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