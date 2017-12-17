"Болонья" - "Ювентус" - 0:3 (обзор)

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"Болонья" - "Ювентус" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура итальянской Серии А, в котором туринский "Ювентус" на выезде разгромил "Болонью".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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