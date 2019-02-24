"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

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"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Ювентус" ожидает выезд к "Болонье".

"Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате опережая "Наполи" на 13 очков. "Красно-синие" на данный момент находятся в зоне вылета.

Поединок между клубами запланирован на 17:00 по московскому времени.

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