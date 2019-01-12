"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии туринский "Ювентус" в гостях сразится с "Болоньей".

Нет сомнений, что "старая синьора" является однозначным фаворитом данного противостояния, однако нельзя исключать, что Филиппо Индзаги подготовил что-нибудь особенное для Массимилиано Аллегри. Также стоит отметить, что в этом матче, вероятно, состоится дебют Криштиану Роналду в Кубке. По крайней мере, в заявку "бьянконери" 33-летний португалец попал.

Игра пройдёт в субботу, 12 января, на стадионе "Ренато Далль'Ара". Начало - в 22:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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