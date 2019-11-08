"Большая игра". Клопп высказался о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 12-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".
"Противостояние с "Манчестер Сити" становится все больше и больше со спортивной точки зрения. У них хорошая команда. Я рад, что мы соперничаем с ними. Это означает, что мы тоже сильны.
Не знаю, станет ли эта игра решающей. В последние два сезона вообще каждый матч кажется решающим. Не было ни одной игры, про которую можно было бы сказать, что в ней можно проиграть.
Это большая игра, в которой встретятся две очень хорошие команды", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 10 ноября. После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками занимает вторую позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5