"Большая игра". Клопп высказался о предстоящем матче с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиливерпульюрген клопп

"Большая игра". Клопп высказался о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 12-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

"Противостояние с "Манчестер Сити" становится все больше и больше со спортивной точки зрения. У них хорошая команда. Я рад, что мы соперничаем с ними. Это означает, что мы тоже сильны. 

Не знаю, станет ли эта игра решающей. В последние два сезона вообще каждый матч кажется решающим. Не было ни одной игры, про которую можно было бы сказать, что в ней можно проиграть.

Это большая игра, в которой встретятся две очень хорошие команды", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 10 ноября. После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками занимает вторую позицию.

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