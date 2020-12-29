Большая рокировка: 10 мировых звезд, которые уже летом могут покинуть свои клубы бесплатно

Лионель Месси ("Барселона")

Возраст – 33

Трансферная стоимость – 100 млн евро

Сага Месси откровенно надоедает, но терпеть осталось недолго, по меньшей мере до конца января, пока "Барса" не изберет нового президента. Лео вроде до сих пор склоняется к уходу. Ситуацию может изменить возвращения Лапорты, фаворита электоральной гонки, который находится в тесных отношениях с отцом аргентинской звезды. ПСЖ и "Манчестер Сити" пристально мониторят ситуацию. На стороне парижан – Неймар с катарскими нефтедолларами, Пеп – главный козырь "горожан". Месси стоит перед выбором всей жизни.

Серхио Рамос ("Реал" Мадрид)

Возраст – 34

Трансферная стоимость – 14 млн евро

Харизматичный капитан Мадрида и гениальный исполнитель 11-метровых не может договориться с Пересом о продлении контракта. Ситуация чертовски простая и запутанная одновременно: президент хочет двигаться "step by step" (1 год), а Рамос требует длительное соглашение. Финансовые аппетиты испанца тормозят переговорный процесс не меньше (12 млн евро). Словом, живая легенда "бланкос" рискует повторить судьбу Роналду, который "бежал" на Апеннины. Флорентино не имеет сострадания к своим лидерам...

Лука Модрич ("Реал" Мадрид)

Возраст – 35

Трансферная стоимость – 10 млн евро

Будущее Рамоса – не единственная проблема на "Бернабеу". Модрич, который набрал фантастическую форму, также имеет право договариваться с другими клубами. Зизу не хочет отпускать одного из своих лидеров, зато Перес апеллирует возрастом хорвата, мол нужно давать дорогу молодежи. Статус вице-чемпиона мира в структуре французского наставника подтверждается цифрами. Лучший игрок 2018 – третий по количеству минут в текущем сезоне. Богачи из МЛС выстроились в длинную очередь, но сам Модрич хотел бы еще немного поиграть в Европе. Вместе с Месси – это 7 "Золотых мячей" на рынке свободных игроков.

Златан Ибрагимович ("Милан")

Возраст – 39

Трансферная стоимость – 3,5 млн евро

Главный архитектор миланского чуда, похоже, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Менталитетом Ибры стоит увлекаться: "Если удержу нынешний уровень, то скажу Паоло Мальдини: не дашь новый контракт – на поле больше не выйду". Он буквально разрывает Серию "А", отметившись 10-ю мячами в 6-ти поединках. Возможно, историческое чемпионство "россонери" заставит его наконец завязать с футболом? Хотя, мы же говорим о добром сумасшедшем, который не признает никаких прогнозов... "Ибра-кадабра" спокойно может побегать еще 1-2 сезона, и не только за "Милан".

Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Возраст – 32

Трансферная стоимость – 35 млн евро

"Кун" проводит 10-й сезон в лагере манчестерского гранда. После ухода Силвы, Туре и Компани аргентинец остается единственной звездой того победного проекта, которій несколько раз покорял АПЛ. Агуэро неоднократно признавался в любви к родному "Индепендьенте", рассказывал о неизбежном завершении карьера именно на родине, впрочем, интерес серьезных европейских клубов может отсрочить долгожданный камбэк. Миланский "Интер" – один из главных претендентов на именитого бомбардира, который пока мало играет из-за тяжелой травмы (7 матчей с 2-мя голами в сезоне 2020/21).

Давид Алаба ("Бавария")

Возраст – 28

Трансферная стоимость – 65 млн евро

Относительно молодой латераль, который без проблем переквалифицировался в центрбека, покидает лучшую команду Европы. Не сошлись в финансовом вопросе! По крайней мере, пока. Алабу засыпают интересными предложениями из топ-клубов, но Мадрид серьезно вырвался вперед. Переезду в испанскую столице способствуют, в частности, теплые отношения между Флорентино и агентом лучшего игрока Австрии 2020 Пини Захави. Конечно, "Челси", "Барселона" и ПСЖ не собираются складывать оружие несмотря на явный фаворитизм "бланкос". Развязка не за горами.

Анхель Ди Мария (ПСЖ)

Возраст – 32

Трансферная стоимость – 32 млн евро

Очередной игрок мирового класса планирует сменить прописку летом 2021-го. "Фидео" не потерялся в компании Мбаппе и Неймара, более того, нередко самостоятельно тянул Париж, когда оба лечились. Однако пора для прощания, уверяют французские СМИ. Спортивный директор ПСЖ – Леонардо – не видит аргентинца частью будущего проекта. Говорят, что Ди Мария должен освободить место для Кристиана Эриксена, которого приглашает сам Почеттино – без пяти минут новый руководитель парижан. "Милан" и "Ювентус" уже контактировали с представителями Анхелито.

Мемфис Депай ("Лион")

Возраст – 26

Трансферная стоимость – 45 млн евро

Провален хунтой Бартомеу трансфер получит второй шанс еще этой зимой. Депай несколько месяцев сидит на чемоданах, ожидая завершения избирательного процесса в каталонском клубе. "Лион" готов сделать для "блаугранас" существенную скидку – от 5 до 15 млн евро. Талантливый форвард остается основной петицией Рональда Кумана, который хорошо знает возможности Мемфиса по совместной работе в "Оранье". ПСЖ также интересовался ситуацией звезды Лиги 1, однако президент "ткачей" Жан-Мишель Ола не хотел бы усиливать прямого конкурента.

Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

Возраст – 21

Трансферная стоимость – 60 млн евро

Один из самых талантливых выпускников академии "Милана" за последнее десятилетие – все еще молодой и очень перспективный. Удивительно, но вскоре ему исполнится только 22. Доннарумма начал настолько рано, что выглядит ветераном в нынешнем составе "россонери". За пять лет с основой Джиджи пережил взлеты и падения, угрожал уходом, ссорился с клубом и горячими тифози. В конце концов он остался, чтобы наконец побороться за Скудетто! Переговоры по новому соглашению обещают быть сложными – одиозный Райола требует для своего клиента 10 млн евро в год. Поэтому, мадридская пресса рассказывает об очередном шансе для Флорентино Переса, который пытался переманить молодого кипера несколько лет назад.

Джоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль")

Возраст – 30

Трансферная стоимость – 40 млн евро

"Подпишет ли Вейналдум новый контракт? Я очень надеюсь на это. У нас хорошие отношения, поэтому я стараюсь сохранять позитив", – говорил Юрген Клопп в начале декабря, но с тех пор мало что изменилось. Нидерландский хавбек до сих пор не подписал новый контракт с "красными", а каталонское издание Mundo Deportivo выдает инсайды о переговорах с "Барсой". Январь – решающий месяц в переговорах между воспитанником "Фейенорда" и чемпионами Англии. Клопп рискует потерять ключевого исполнителя в средней линии.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников