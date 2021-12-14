Больше, чем у Месси: ПСЖ предложил Мбаппе суперзарплату

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Больше, чем у Месси: ПСЖ предложил Мбаппе суперзарплату

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток удержать в составе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство французского клуба предложило футболисту самую высокую зарплату в команде. В настоящее время самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ является аргентинский нападающий Лионель Месси, который получает около 55 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Мбаппе пока не готов дать ответ ПСЖ и собирается принять решение летом, но деньги не являются для него приоритетом. Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в "Реал".

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" отложил подписание контракта с Мбаппе. | http://soccernews.ru
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