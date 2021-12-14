Больше, чем у Месси: ПСЖ предложил Мбаппе суперзарплату
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток удержать в составе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство французского клуба предложило футболисту самую высокую зарплату в команде. В настоящее время самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ является аргентинский нападающий Лионель Месси, который получает около 55 миллионов евро в год до уплаты налогов.
Мбаппе пока не готов дать ответ ПСЖ и собирается принять решение летом, но деньги не являются для него приоритетом. Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в "Реал".
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Реал" отложил подписание контракта с Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13