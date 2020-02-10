Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем

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Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар недолго ходил с розовыми волосами. Футболист вновь сменил имидж, побрившись наголо.

Об этом стало известно из Instagram форварда. Он выложил в сториз фотографию со своим новым образом.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Дмитрий Владимирович
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