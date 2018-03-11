Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"

"Интер" – "Наполи"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Орсато

Программа 28-го тура итальянской Серии А завершится центральным событием, в рамках которого "Интер" примет "Наполи" на родном "Джузеппе Меацца". Матч обещает быть горячим и интригующим, потому как обе команды позарез нуждаются в победе, каждый из клубов преследует свои высокие цели и задачи во внутреннем первенстве. Неаполитанцы на прошлых выходных сенсационно у себя дома уступили "Роме" и, по мнению многих специалистов, уже распрощались с надеждами на завоевание чемпионского титула. Тем не менее, подопечные Маурицио Сарри по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, хоть и провели на один матч больше, чем "Ювентус", который располагается следом за ними на расстоянии одного пункта.

"Нерадзурри" насколько хорошо провели первый круг чемпионата, настолько же плохие результаты показывают во второй его части. Очень трудно объяснить, что именно вдруг произошло с командой Лучано Спаллетти и как так получилось, что один из сильнейших коллективов на Апеннинах не побеждал больше двух месяцев. Тем не менее, даже такие плачевные результаты позволили миланцам остаться в гонке за место в зоне Лиги Чемпионов. "Интер" на пять баллов отстает от "Ромы", которая замыкает первую тройку, но при этом "змеи" имеют два матча в запасе.

Что касается кадровой составляющей, то очень важно отметить, что обе команды во все оружии подходят к очной дуэли. У "Интера" возвращается в строй их капитан и лидер Мауро Икарди, что в разы повышает шансы "нерадзурри" на победу. "Наполи" уже привык обходится без давно выбывшего защитника Фаузи Гуляма, поэтому говорить об этом сейчас с точки зрения большой потери не имеет никакого смысла.

Интересные факты противостояния "Интера" и "Наполи":

В общей сложности "Интер" и "Наполи" 152 раза выясняли между собой отношения. Преимущество на стороне более титулованных "нерадзурри" – 66 побед против 47 у "партенопейцев".

Тем не менее, в последних десяти матчах против неаполитанцев в рамках чемпионата Италии миланцы одержали всего лишь одну победу.

Беспроигрышная серия "Наполи" в выездных матчах Серии А составляет 26 игр.

Ориентировочные составы на игру:

Интер: Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриниар, Д’Амброзио, Гальярдини, Весино, Кандрева, Брозович, Перишич, Икарди

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс

Прогноз на матч "Интер" – "Наполи":

"Наполи" больше не имеет права оступаться, если все же хочет в этом году претендовать на Скудетто, поэтому не сомнений в том, что неаполитанцы сделают все ради победы. На фоне крайне нестабильного "Интера" "партенопейцы" действительно выглядят очень мощно.

Букмекеры больше верят в победу гостей, о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время как выигрыш хозяев в среднем оценивается в 4.0.

Богдан Архипенко

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