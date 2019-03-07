Больше ошибались, чем создавали моментов: Семак прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:3). Об этом сообщает Sport24.ru
"Первый тайм прошел в более или менее равной борьбе. Были и у нас моменты, и у соперника. Так что ничья закономерна. Во втором тайме сыграли хуже. После второго мяча стало тяжелее. Старались форсировать события. Но в итоге больше допускали ошибок, чем создавали моментов. Сейчас нам нужно восстановиться. Уже через два дня игра чемпионата России.
Это футбол. Шансы есть. Будем готовиться к ответному матчу. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", - сказал Семак.
Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.
А еще: Снова 3 гола в России: "Зенит" уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы | soccernews.ru
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