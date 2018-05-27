Больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба

Теги криштиану роналдумиланреал мадридбарселонабавария мюнхенливерпуль

Больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клубаБольше ведущего форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду кубков чемпионов выигрывали только два клуба.

Так, результат португальца в пять побед в турнире смогли превзойти только сам королевский клуб (13 трофеев) и "Милан" (7 кубков). Вчера же 33-летний нападающий "сливочных" сравнялся с результатами каталонской "Барселоны", мюнхенской "Баварии" и "Ливерпуля".

Напомним, Роналду намерен сделать заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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