Больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба

Больше ведущего форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду кубков чемпионов выигрывали только два клуба.

Так, результат португальца в пять побед в турнире смогли превзойти только сам королевский клуб (13 трофеев) и "Милан" (7 кубков). Вчера же 33-летний нападающий "сливочных" сравнялся с результатами каталонской "Барселоны", мюнхенской "Баварии" и "Ливерпуля".

Напомним, Роналду намерен сделать заявление по своему будущему. | soccernews.ru