Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"
"Майнц-05" – "Боруссия" Дортмунд
Стадион: "Опель-Арена" (Майнц)
Начало матча: 22:30
Арбитр: Беньямин Брандт (Герольцхофен, Германия)
В 16 туре немецкой Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" ожидает выезд в Майнц, где ей будет противостоять местная команда с одноименным названием. Оба клуба проводят довольно неубедительный отрезок сезона, поэтому условные 3 очка для них крайне важны и необходимы. Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, все-таки слишком уж надолго затянулась их серия без побед.
"Майнц" располагается на 14 месте турнирной таблицы чемпионата, в активе команды 16 очков по итогам 15-ти сыгранных туров. В 3 последних матчах в рамках Бундеслиги "ноль-пятые" набрали лишь один балл, хотя он был добыт в игре с одним из лидеров лиги – "Лейпцигом". Подопечные Шварца являются по-настоящему домашней командой в нынешнем сезоне: 13 очков на "Опель-Арене" против 3 - в гостевых матчах. Из кадровых потерь "Майнца" стоит выделить травмы голкипера Рене Адлера и форварда Карима Онисиво.
Экс-лидер чемпионата Германии скатился уже на 8 место, после чего руководство "шмелей" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Петера Боса. Его место занял не так давно покинувший аналогичную должность в "Кельне" - Петер Штеген. Немцу предстоит немало работы: последний раз "Боруссия" выигрывала в рамках Бундеслиги лишь в конце сентября, а серия без побед во всех турнирах составляет уже 9 матчей.
Дортмундцы раздают очки всем подряд, и просто не могут остановиться, а последним обидчиком шмелей стал бременский "Вердер" – 1:2 на домашней арене. Примечательно, что под руководством новоиспеченного рулевого "Боруссии" Штегена "Кельн" набрал всего 3 очка в 14 турах. Одной из главных проблем дортмундцев являются травмы ведущих футболистов: появления на поле Ройса, Дурма, Гетце, Пищека, Кастро и Филиппа можно не ожидать.
Интересные факты противостояния "Майнца" и "Боруссии":
В 11 из 12 последних матчей "Боруссии" в Бундеслиге было забито 3 и более голов.
Дортмундцы не проигрывали "Майнцу" в 15 из 16 предыдущих встреч во всех турнирах.
Серия без побед "Боруссии" в рамках чемпионата Германии насчитывает уже 8 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Майнц: Центнер, Балгоун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамен, Латца, Бросински, Хольтманн, Муто.
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Пулишич, Вайгль, Шахин, Геррейру, Ярмоленко, Шюррле, Обамеянг.
Прогноз на матч "Майнц" – "Боруссия":
Гости являются фаворитами матча, ведь, возможно, новый тренер даст им необходимый импульс к новым победам. Но не стоит забывать, насколько силен "Майнц" на домашней арене, и как легко они могут воспользоваться ошибками дортмундцев. Матч может получиться крайне непредсказуемым, что свойственно практически всем играм с участием "Боруссии".
На победу "Майнца" букмекеры предлагают коэффициент 4,82, на ничью – 4,24, на победу "Боруссии" – 1,76.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|15
|23
|7
|Аугсбург
|15
|23
|8
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Фрайбург
|15
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3