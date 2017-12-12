Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"

"Майнц-05" – "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Опель-Арена" (Майнц)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Беньямин Брандт (Герольцхофен, Германия)

В 16 туре немецкой Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" ожидает выезд в Майнц, где ей будет противостоять местная команда с одноименным названием. Оба клуба проводят довольно неубедительный отрезок сезона, поэтому условные 3 очка для них крайне важны и необходимы. Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, все-таки слишком уж надолго затянулась их серия без побед.

"Майнц" располагается на 14 месте турнирной таблицы чемпионата, в активе команды 16 очков по итогам 15-ти сыгранных туров. В 3 последних матчах в рамках Бундеслиги "ноль-пятые" набрали лишь один балл, хотя он был добыт в игре с одним из лидеров лиги – "Лейпцигом". Подопечные Шварца являются по-настоящему домашней командой в нынешнем сезоне: 13 очков на "Опель-Арене" против 3 - в гостевых матчах. Из кадровых потерь "Майнца" стоит выделить травмы голкипера Рене Адлера и форварда Карима Онисиво.

Экс-лидер чемпионата Германии скатился уже на 8 место, после чего руководство "шмелей" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Петера Боса. Его место занял не так давно покинувший аналогичную должность в "Кельне" - Петер Штеген. Немцу предстоит немало работы: последний раз "Боруссия" выигрывала в рамках Бундеслиги лишь в конце сентября, а серия без побед во всех турнирах составляет уже 9 матчей.

Дортмундцы раздают очки всем подряд, и просто не могут остановиться, а последним обидчиком шмелей стал бременский "Вердер" – 1:2 на домашней арене. Примечательно, что под руководством новоиспеченного рулевого "Боруссии" Штегена "Кельн" набрал всего 3 очка в 14 турах. Одной из главных проблем дортмундцев являются травмы ведущих футболистов: появления на поле Ройса, Дурма, Гетце, Пищека, Кастро и Филиппа можно не ожидать.

Интересные факты противостояния "Майнца" и "Боруссии":

В 11 из 12 последних матчей "Боруссии" в Бундеслиге было забито 3 и более голов.

Дортмундцы не проигрывали "Майнцу" в 15 из 16 предыдущих встреч во всех турнирах.

Серия без побед "Боруссии" в рамках чемпионата Германии насчитывает уже 8 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Майнц: Центнер, Балгоун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамен, Латца, Бросински, Хольтманн, Муто.

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Пулишич, Вайгль, Шахин, Геррейру, Ярмоленко, Шюррле, Обамеянг.

Прогноз на матч "Майнц" – "Боруссия":

Гости являются фаворитами матча, ведь, возможно, новый тренер даст им необходимый импульс к новым победам. Но не стоит забывать, насколько силен "Майнц" на домашней арене, и как легко они могут воспользоваться ошибками дортмундцев. Матч может получиться крайне непредсказуемым, что свойственно практически всем играм с участием "Боруссии".

На победу "Майнца" букмекеры предлагают коэффициент 4,82, на ничью – 4,24, на победу "Боруссии" – 1,76.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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