Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"

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Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"

"Майнц-05" – "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Опель-Арена" (Майнц)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Беньямин Брандт (Герольцхофен, Германия)

В 16 туре немецкой Бундеслиги дортмундскую "Боруссию" ожидает выезд в Майнц, где ей будет противостоять местная команда с одноименным названием. Оба клуба проводят довольно неубедительный отрезок сезона, поэтому условные 3 очка для них крайне важны и необходимы. Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде, все-таки слишком уж надолго затянулась их серия без побед.

"Майнц" располагается на 14 месте турнирной таблицы чемпионата, в активе команды 16 очков по итогам 15-ти сыгранных туров. В 3 последних матчах в рамках Бундеслиги "ноль-пятые" набрали лишь один балл, хотя он был добыт в игре с одним из лидеров лиги – "Лейпцигом". Подопечные Шварца являются по-настоящему домашней командой в нынешнем сезоне: 13 очков на "Опель-Арене" против 3 - в гостевых матчах. Из кадровых потерь "Майнца" стоит выделить травмы голкипера Рене Адлера и форварда Карима Онисиво.

Экс-лидер чемпионата Германии скатился уже на 8 место, после чего руководство "шмелей" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Петера Боса. Его место занял не так давно покинувший аналогичную должность в "Кельне" - Петер Штеген. Немцу предстоит немало работы: последний раз "Боруссия" выигрывала в рамках Бундеслиги лишь в конце сентября, а серия без побед во всех турнирах составляет уже 9 матчей.

Дортмундцы раздают очки всем подряд, и просто не могут остановиться, а последним обидчиком шмелей стал бременский "Вердер" – 1:2 на домашней арене. Примечательно, что под руководством новоиспеченного рулевого "Боруссии" Штегена "Кельн" набрал всего 3 очка в 14 турах. Одной из главных проблем дортмундцев являются травмы ведущих футболистов: появления на поле Ройса, Дурма, Гетце, Пищека, Кастро и Филиппа можно не ожидать.

Интересные факты противостояния "Майнца" и "Боруссии":

В 11 из 12 последних матчей "Боруссии" в Бундеслиге было забито 3 и более голов.

Дортмундцы не проигрывали "Майнцу" в 15 из 16 предыдущих встреч во всех турнирах.

Серия без побед "Боруссии" в рамках чемпионата Германии насчитывает уже 8 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Майнц: Центнер, Балгоун, Белль, Диалло, Донати, Сердар, Гбамен, Латца, Бросински, Хольтманн, Муто.

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Пулишич, Вайгль, Шахин, Геррейру, Ярмоленко, Шюррле, Обамеянг.

Прогноз на матч "Майнц" – "Боруссия":

Гости являются фаворитами матча, ведь, возможно, новый тренер даст им необходимый импульс к новым победам. Но не стоит забывать, насколько силен "Майнц" на домашней арене, и как легко они могут воспользоваться ошибками дортмундцев. Матч может получиться крайне непредсказуемым, что свойственно практически всем играм с участием "Боруссии".

 На победу "Майнца" букмекеры предлагают коэффициент 4,82, на ничью – 4,24, на победу "Боруссии" – 1,76.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 15 23
7 Аугсбург 15 23
8 Боруссия Дортмунд 15 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 15 18
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Фрайбург 15 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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