Большие проблемы в Мадриде: что происходит с "Реалом" и когда это закончится

К началу нового сезона мадридский "Реал" подошел с двумя выигранными трофеями в активе. Первый Суперкубок был европейским и завоеван в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" – 2:1, второй – внутренним, в двух матчах была обыграна "Барселона" - 3:1 и 2:0. Казалось, "сливочные" вновь поставят на колени всю Европу, и вряд ли кто-то сможет им в этом помешать. Однако, стартовал чемпионат Испании, и по прошествии 5 туров в активе королевского клуба всего 8 очков и ни одной победы на домашнем стадионе. Безусловно, мадридцы вновь станут на победные рельсы и в скором времени исправят сложившуюся ситуацию. Вопрос только в том, когда "Реал" вернется, и по каким причинам он вообще перестал побеждать.

"Сливочные" стартовали в чемпионате с выездной победы над "Депортиво" – 3:0, затем последовали ничьи на "Сантьяго Бернабеу" с "Валенсией" – 2:2 и "Леванте" – 1:1. После этого мадридцы расправились на выезде с "Реал Сосьедадом" – 3:1, а затем уступили дома "Бетису" – 0:1. В промежутке между матчами чемпионата "Реал" добыл победу в стартовом туре Лиги Чемпионов над АПОЭЛ, однако к игре мадридцев в том матче также имелось немало вопросов. Королевский клуб обновляет свои антирекорды последних десятилетий. Болельщики клуба по-прежнему остаются самыми требовательными в мире и, забыв про недавние титулы, настойчиво ищут причины произошедшего.

Редко какая команда на протяжении всего сезона без особых трудностей добивается положительных результатов. Всегда случаются тяжелые матчи, по ходу которых приходится отыгрываться, проявляя характер и волю к победе. И немалую роль в подобных ситуациях играет простое везение. Ведь когда соперник играет на удержание счета, атакующая команда старается действовать с позиции силы, часто играя довольно примитивно. Мадридский "Реал" в прошедшем сезоне забил 28 голов в чемпионате в последние 15 минут матча, еще 10 в Лиге Чемпионов. Это 27% от общего числа голов команды, и многие из этих мячей приносили команде почти потерянные очки. У "сливочных" были сложные матчи с "Валенсией", "Депортиво", "Лас-Пальмасом" в которых они спасались на самых последних минутах. Теперь же фортуна их покинула, ведь количество голов "Реала" в последнюю пятнадцатиминутку в новом сезоне равно нулю. Всплывают прошлогодние проблемы с реализацией, и "сливочные" начали получать по заслугам.

Руководство команды достаточно пассивно провело летнюю трансферную кампанию. Команду покинули Альваро Мората и Хамес Родригес. Испанец в прошедшем сезоне лишь 14 раз выходил в стартовом составе мадридцев и успел наколотить 15 голов, многие из которых просто спасали клуб в сложных ситуациях. А многострадальный Хамес, проведя 1180 минут на поле, стал пятым в списке бомбардиров команды и шестым по голевым передачам. Клуб приобрел молодых Эрнандеса и Себальоса, и Зидан вскоре дал понять, что будет делать ставку именно на имеющихся в обойме футболистов. Однако, как выяснилось позже, ни Эрнандес, ни Майораль с Льоренте не готовы играть в основе.

Травмированного Бензема заменить некем, а плохая форма Иско и Модрича очень сказывается на результатах команды. Даже уход Данило может в будущем навредить мадридскому клубу, ведь в случае травмы Карвахаля достойного сменщика также не найдется. И так практически с каждым игроком основы. Сейчас принято во всех неудачах винить Гарета Бэйла, но ведь валлиец лучший в команде по показателю гол плюс пас, отдал больше всех ключевых передач и неплох в оборонительных действиях. Конечно, он часто растворяется на поле, однако зачастую включение Бэйла в игру на несколько минут бывает эффективнее бесполезной беготни на протяжении всего матча молодых футболистов.

Есть также вопросы и к мотивации футболистов. Наверное, сложно заставить себя выкладываться по полной в матче с Бетисом, когда за спиной у тебя два свежих трофея Лиги Чемпионов. "Реал" включается только тогда, когда дела идут не очень хорошо, но им не всегда удается исправить ситуацию. Однако, можно не сомневаться, что в матче с условной "Боруссией" или в мадридском дерби "сливочные" не будут терять концентрацию с первой и до последней минуты, они сделают все, чтобы добиться победы. Футболисты "Реала" забывают цену "маленьких" побед и их влияние на итоговый успех.

Безусловно, на игре мадридцев сказывалось и отсутствие Роналду в первых матчах сезона. Он всегда был тем, кому "больше всех надо". Забив один раз в матче, Криштиану никогда не останавливается, и совсем неважно, какие цели он преследует: улучшение личной статистики или необходимая фора для команды. Португалец, в отличие от своих партнеров по "Реалу", даже не в лучшей форме забивает важные голы команды. Он всегда найдет шанс для удара, а в случае неудачи с маниякальным постоянством будет искать другой. За 90 минут игрового времени в Примере Роналду нанес 10 ударов из пределов штрафной, никто из игроков Реала не опережает португальца по этому показателю с учетом своих 4-5 сыгранных матчей. И пусть в игре с "Бетисом" ему не удалось забить, зато он обязательно сделает в следующих встречах. Он своего добьется, всегда добивался.

Проблемы у мадридского "Реала" на старте сезона определенно есть. Насколько они велики и как сильно могут повлиять на итоговые результаты – покажет только время. Вопрос в том, какая из проблем самая серьезная и можно ли было это предотвратить? Простое невезение или провальная трансферная политика, потеря мотивации или плохая форма игроков? Конкуренты из "Барселоны" начали сезон очень мощно, и Зидану пора что-то с этим делать. Ведь его команда, помимо позднего включения в матч и осознания необходимости забивать голы, начинает терять свое главное качество – волю к победе. Такой "Реал" не будут бояться в Европе. Пока трудно представить, как какой-нибудь английский клуб выбивает мадридцев из Лиги Чемпионов. Но текущие результаты клуба – не случайность. И если Зидан не приведет в порядок свою команду, их место на испанском и европейском олимпе займет кто-то другой.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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