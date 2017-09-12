Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой Бэйла

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Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой БэйлаБольшинство футболистов мадридского "Реала" остаются недовольны игрой своего партнера по команде Гарета Бэйла.

Как информирует испанская пресса, неудачная игра валлийца в новом сезоне стала причиной того, что в раздевалке "сливочных" начало расти недовольство не только действиями бывшего игрока лондонского "Тоттенхэма" на поле, но и решениями главного тренера команды Зинедина Зидана регулярно делать ставку на него. При этом среди одноклубников открыто поддерживает Бэйла только Лука Модрич, с которым он выступал еще в составе "шпор".

Напомним, Зидан признал зависимость "Реала" от Роналду. | soccernews.ru

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