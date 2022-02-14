Большинство голов Малиновского в Серии А были забиты издали

Фото: инстаграм Малиновского\Автор неизвестен

Хавбек сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский отличился забитым голом в матче против туринского "Ювентуса" (1:1) в рамках 24-го тура Серии А.

Как сообщает статистический портал Squawka, данный мяч стал для полузащитника уже 22-м в итальянской Серии А с момента своего перехода в "Аталанту".

По информации источника, 14 из 22 Малиновский забил из-за пределов штрафной площади.

Напомним, что "Аталанта" купила Малиновского у бельгийского "Генка" за 14 миллионов евро летом 2019 года.

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