Большинство голов Малиновского в Серии А были забиты издали
Фото: инстаграм Малиновского\Автор неизвестен
Хавбек сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский отличился забитым голом в матче против туринского "Ювентуса" (1:1) в рамках 24-го тура Серии А.
Как сообщает статистический портал Squawka, данный мяч стал для полузащитника уже 22-м в итальянской Серии А с момента своего перехода в "Аталанту".
По информации источника, 14 из 22 Малиновский забил из-за пределов штрафной площади.
Напомним, что "Аталанта" купила Малиновского у бельгийского "Генка" за 14 миллионов евро летом 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17