Большинство игроков ПСЖ в конфликте Неймара и Кавани стали на сторону уругвайца

Кризис в раздевалке французского ПСЖ, связанный с конфликтом форвардов команды Неймаром и Эдинсоном Кавани, продолжает набирать обороты, информирует El Pais.

По сведениям источника, после того, как президент парижан Нассер Ганим Эль-Хелаифи сделал неожиданное предложение уругвайцу, чтобы тот взамен одному миллиону евро отказался от права исполнения 11-метровых ударов, большинство игроков "красно-синих" поддержали в сложившейся ситуации более опытного партнера, а не бразильца.

Напомним, стало известно, сколько Неймар зарабатывает в ПСЖ. | soccernews.ru