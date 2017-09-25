Большинство игроков ПСЖ в конфликте Неймара и Кавани стали на сторону уругвайца
Кризис в раздевалке французского ПСЖ, связанный с конфликтом форвардов команды Неймаром и Эдинсоном Кавани, продолжает набирать обороты, информирует El Pais.
По сведениям источника, после того, как президент парижан Нассер Ганим Эль-Хелаифи сделал неожиданное предложение уругвайцу, чтобы тот взамен одному миллиону евро отказался от права исполнения 11-метровых ударов, большинство игроков "красно-синих" поддержали в сложившейся ситуации более опытного партнера, а не бразильца.
Напомним, стало известно, сколько Неймар зарабатывает в ПСЖ. | soccernews.ru
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