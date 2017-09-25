Большинство игроков ПСЖ в конфликте Неймара и Кавани стали на сторону уругвайца

Теги псжэдинсон кавани неймарнассер ганим аль-хелаифи

Большинство игроков ПСЖ в конфликте Неймара и Кавани стали на сторону уругвайцаКризис в раздевалке французского ПСЖ, связанный с конфликтом форвардов команды Неймаром и Эдинсоном Кавани, продолжает набирать обороты, информирует El Pais.

По сведениям источника, после того, как президент парижан Нассер Ганим Эль-Хелаифи сделал неожиданное предложение уругвайцу, чтобы тот взамен одному миллиону евро отказался от права исполнения 11-метровых ударов, большинство игроков "красно-синих" поддержали в сложившейся ситуации более опытного партнера, а не бразильца.

Напомним, стало известно, сколько Неймар зарабатывает в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Will Starr

Меня бесит звездная болезнь неймара,сука 4 матча всего сыграл или сколько там?! И че то права уже качает

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Твистер

Не ушёл бы Ибра, то Неймар огрёб пизд.лей по полной, за такое поведение. От Златана разумеется!!!

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Will Starr

От златушки уж точно бы огреб,да я чет не пойму я бы на месте кавани этому дрищу позвоночник сломал бы

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Дмитрий

Та Кавани сам, как и Неймар пошел в ПСЖ за бабками. Его переход из Наполи в ПСЖ, когда были варианты с Реалом и другими грандами ничем другим, как поездкой за бабосиками назвать нельзя. Поэтому чего он хотел от команды, в которой каждый второй собирает бабки, а не играет на команду.

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а

най ты сука

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р

Неймар в псж никто, а Кавани лидер Парижа после того, как из сент жермена ушёл Ибра.

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