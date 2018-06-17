Большинство испанских болельщиков хоят смены основного голкипера сборной

Авторитетное издание AS провело голосование среди болельщиков.

Цель голосования - узнать мнение людей касательно основного вратаря сборной Испании. Выяснилось, что почти 50 процентов фанатов хотят видеть в воротах Кепу Аррисабалагу. 38% проголосовали за Давида Де Хеа, а около 12% голосов досталось Хосе Рейне.

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