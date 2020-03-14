Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом

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Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом

"Ливерпуль", по всей видимости, станет чемпионом АПЛ, несмотря на все сложности с завершением сезона из-за коронавируса.

По информации The Telegraph, большинство клубов Премьер-лиги готовы признать "красных" победителем турнира, даже если будет принято решение прервать текущий розыгрыш.

Напомним, что подопечным Юргена Клоппа осталось выиграть два матча, чтобы официально взять золотые медали.

"Ливерпуль" имеет 25-очковое преимущество над "Манчестер Сити" и крайне близок к первому за 30 лет чемпионскому титулу.

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