Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом
"Ливерпуль", по всей видимости, станет чемпионом АПЛ, несмотря на все сложности с завершением сезона из-за коронавируса.
По информации The Telegraph, большинство клубов Премьер-лиги готовы признать "красных" победителем турнира, даже если будет принято решение прервать текущий розыгрыш.
Напомним, что подопечным Юргена Клоппа осталось выиграть два матча, чтобы официально взять золотые медали.
"Ливерпуль" имеет 25-очковое преимущество над "Манчестер Сити" и крайне близок к первому за 30 лет чемпионскому титулу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18