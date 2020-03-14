Большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Клубы российской Премьер-лиги всерьёз рассматривают вариант с приостановкой чемпионата.

Сообщается, что большинство членов лиги готово поддержать соответствующую инициативу из-за опасности распространения в стране коронавируса.

Ожидается, что решение на этот счёт будет принято во вторник после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

Напомним, что, согласно официальным данным, на территории России зафиксировано только 45 случаев заболевания коронавирусом.

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