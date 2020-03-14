Большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Теги рплкоронавирус

Большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Клубы российской Премьер-лиги всерьёз рассматривают вариант с приостановкой чемпионата.

Сообщается, что большинство членов лиги готово поддержать соответствующую инициативу из-за опасности распространения в стране коронавируса.

Ожидается, что решение на этот счёт будет принято во вторник после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

Напомним, что, согласно официальным данным, на территории России зафиксировано только 45 случаев заболевания коронавирусом.

Не пропустите: Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 47
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 21 26
10 Урал Урал 21 25
11 Оренбург Оренбург 22 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Сочи Сочи 21 21
15 Рубин Рубин 21 20
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов