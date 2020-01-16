Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд

Сегодня, 16 января, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

В ходе заседания большинство участников РПЛ поддержали идею расширения чемпионата с 16 до 18 команд.

Сообщается, что за увеличение числа клубов в лиге проголосовали все кроме "Зенита" и "Спартака".

Скорее всего, реформа РПЛ будет проведена не ранее 2022 года, о чём ранее заявлял президент турнира Сергей Прядкин.

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