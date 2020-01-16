Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд
Сегодня, 16 января, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.
В ходе заседания большинство участников РПЛ поддержали идею расширения чемпионата с 16 до 18 команд.
Сообщается, что за увеличение числа клубов в лиге проголосовали все кроме "Зенита" и "Спартака".
Скорее всего, реформа РПЛ будет проведена не ранее 2022 года, о чём ранее заявлял президент турнира Сергей Прядкин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15