Большинство перенесённых матчей Серии А может пройти 14 марта

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Большинство перенесённых матчей Серии А может пройти 14 марта

5 марта клубы Серии А будут обсуждать даты проведения перенесённых матчей 27-го тура первенства, сообщает Football Italia.

Напомним, что семь игр чемпионата Италии были отменены в воскресенье из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

Скорее всего, матчи "Дженоа" – "Кальяри", "Беневенто" – "Верона", "Торино" – "Кротоне", "Удинезе" – "Фиорентина" и "Кьево" – "Сассуоло" состоятся 14 марта.

Что касается поединков "Милан" - "Интер" и "Аталанта" - "Сампдория", то для них будут подбирать другую дату в связи с участием "россонери" в Лиге Европы и встречи бергамцев с "Ювентусом" в рамках 26-го тура Серии А, которая также запланирована на 14 марта.

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1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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