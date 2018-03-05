Большинство перенесённых матчей Серии А может пройти 14 марта

5 марта клубы Серии А будут обсуждать даты проведения перенесённых матчей 27-го тура первенства, сообщает Football Italia.

Напомним, что семь игр чемпионата Италии были отменены в воскресенье из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

Скорее всего, матчи "Дженоа" – "Кальяри", "Беневенто" – "Верона", "Торино" – "Кротоне", "Удинезе" – "Фиорентина" и "Кьево" – "Сассуоло" состоятся 14 марта.

Что касается поединков "Милан" - "Интер" и "Аталанта" - "Сампдория", то для них будут подбирать другую дату в связи с участием "россонери" в Лиге Европы и встречи бергамцев с "Ювентусом" в рамках 26-го тура Серии А, которая также запланирована на 14 марта.

Не пропустите: Владелец "Фиорентины": "Смерть Астори это невероятная трагедия, я все еще в шоке". | http://soccernews.ru