Большинство россиян верит в победу сборной России над Хорватией

Судя по результатам опроса ВЦИОМ, большая часть россиян верит в победу сборной России над Хорватией в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

По данным исследования, 56% россиян верят, что сборная России победит хорватов, 10% считают, что результатом матча станет ничья, а о победе хорватской команды заявили 15% респондентов, еще 19% не смогли ответить на вопрос.

Матч между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи. Игра начнется в 21.00.

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