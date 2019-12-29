Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа

Испанское издание Mundo Deportivo узнало, что большинство сотрудников "Барселоны" хотели бы видеть в клубе Юргена Клоппа.



Издание провело опрос среди сотрудников каталонского клуба, чтобы узнать, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера команды. На первом месте оказался наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, вторым стал рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман.



Отметим, что в "Барселоне" все чаще высказывают недовольство нынешним тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице испанской Примеры.

Читайте также: Диего Форлан возглавил уругвайский клуб. | http://soccernews.ru