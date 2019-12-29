Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа
Испанское издание Mundo Deportivo узнало, что большинство сотрудников "Барселоны" хотели бы видеть в клубе Юргена Клоппа.
Издание провело опрос среди сотрудников каталонского клуба, чтобы узнать, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера команды. На первом месте оказался наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, вторым стал рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман.
Отметим, что в "Барселоне" все чаще высказывают недовольство нынешним тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.
В нынешнем сезоне "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице испанской Примеры.
Читайте также: Диего Форлан возглавил уругвайский клуб. | http://soccernews.ru
главное
-
Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру
-
Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ
-
Кононов может продолжить карьеру в Беларуси
-
Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ
-
Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову
Лента новостей
-
Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Кроосе
-
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда
-
2
"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в гостевом матче чемпионата Шотландии
-
2
Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
Нападающий Борини покинет "Милан"
-
8
Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру
-
7
Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа
-
2
France Football представил символическую сборную лучших игроков десятилетия
-
"Ювентус" и "Наполи" могут обменяться защитниками
-
"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"
-
"Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом
-
Куман назвал фаворита Евро-2020
-
1
Мерсон: "Клопп способен вывести "Ротерхэм" в АПЛ, а Гвардиола - нет"
-
Артета поделился планами "Арсенала" на зимнее трансферное окно
-
2
Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ
-
Де Росси может получить должность в "Роме"
-
"Бешикташ" собирается переманить трансферную цель ЦСКА
-
"Монако" потратил более 20 миллионов евро на на компенсации тренерам с октября 2018 года
-
В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы
-
Мойес близок к возвращению в "Вест Хэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10