Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа

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Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа

Испанское издание Mundo Deportivo узнало, что большинство сотрудников "Барселоны" хотели бы видеть в клубе Юргена Клоппа.

Издание провело опрос среди сотрудников каталонского клуба, чтобы узнать, кого бы они хотели видеть на посту главного тренера команды. На первом месте оказался наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, вторым стал рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман.

Отметим, что в "Барселоне" все чаще высказывают недовольство нынешним тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице испанской Примеры.

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Надо было Слуцкого хватать!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Враньё. Немецкий бомж и нафиг не нужен Барсе. Барсе нужен тренер с навыками фирменной игры, которой и славится Барса!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вальверде идеально подходит Барсе.Vista El Barca!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Тоже не подходит. Но он исповедует латиноамериканский стиль, который наиболее подходит к стилю игры Кройфа.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кстати, он несколько лет играл за Барсу.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все в кучу смешал.Я ни черта не понял.Но принял к сведению.Vista El Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

День дурака продолжается в Испании

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