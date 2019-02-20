Большое разочарование: Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева

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Большое разочарование: Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча с "Картахеной" (3:1) в товарищеском матче высказался о повреждение полузащитника Алана Дзагоева.

"Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.

Большое разочарование - травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас.

Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам", - сказал Гончаренко.

В нынешнем сезоне Дзагоев участвовал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.

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