Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии

Исландия – Украина

Стадион: "Лаугардалсвеллур" (Рейкьявик)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Одним из интереснейших противостояний заключительного игрового дня восьмого тура отборочного цикла на Мундиаль 2018 года обещает стать поединок на острове вулканов, где местная национальная сборная Исландии примет команду Украины. Исландцы стали главным открытием Чемпионата Европы во Франции, после чего справедливо получили статус одного из главных фаворитов квартета "I". Подопечные Хеймира Хаддльгримссона пока оправдывают ожидания, находясь в числе лидеров. Правда, несколько дней назад северные парни немного подмочили свою репутацию, неожиданно уступив финнам на выезде. Хотя, несмотря на потерю очков, исландцы все равно держаться на расстоянии вытянутой руки до первого места и совсем в затылок дышат второму.

"Желто-синие" – те, кому одним махом удалось перепрыгнуть через две позиции. В рамках седьмого тура ребята Андрея Шевченко провели идеальный матч против Турции, со счетом 2:0 без шансов переиграв небезызвестного Мирчу Луческу. Более того, "казаки" имели все шансы возглавить группу – Хорватия была близка к тому, чтобы сделать такой подарок украинцам, но все на последних минутах благодаря голу Домагоя Виды "клетчатые" завоевали важные три очка и удержались на первой строчке.

Без сомнений, предстоящий поединок будет сложным для обеих команд. Во-первых, потому что игра будет проходить через два дня на третий. Во-вторых, отборочный цикл выходит на финишную прямую, а это значит, что обоим коллективам по зарез нужна только победа. В пользу исландцев говорят домашние стены. На родном стадионе островитяне пока только выигрывают, даже те же хорваты оттуда ранее уехали ни с чем. Украина же пребывает в хорошей форме. Вопрос состоит лишь в том, удастся ли Андрею Шевченко как следует восстановить футболистов после столь эмоционального матча в Харькове и непростого длительного перелета.

Интересные факты противостояния Исландии и Украины:

Островитяне ни разу не обыгрывали сборную Украины.

Исландия и Украина всего один раз встречались в Рейкьявике. В рамках отбора на Чемпионат Европы 2000 года украинцы одержали минимальную победу благодаря голу Сергея Реброва.

В рамках текущего отборочного цикла северяне ни разу не проиграли на родном стадионе, в то время как "желто-синие" на выезде победили лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Исландия: Халльдоурссон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Севарссон, Бьярнасон, Халльфредссон, Гуннарссон, Арнасон, Г. Сигурдссон, Гудмундссон, Финнбогасон

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Кравец

Прогноз на матч Исландия – Украина:

Фаворита в предстоящем поединке, действительно, нет. Итоговый результат будет зависеть от многих факторов, которые тяжело предсказать. Также считают и букмекеры, которые не осмеливаются отдать предпочтение одному из коллективов. Котировки на победу, что Исландии, что Украины примерно одинаковые - 2.7. Менее вероятным исходом специалисты считают ничью, о чем свидетельствует коэффициент 3.1.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча Англия - Словакия | http://soccernews.ru