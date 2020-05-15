Большой футбол возвращается уже завтра! Рассказываем о всем самом интересном в мире Бундеслиги перед рестартом

Чемпионат Германии возвращается и становится главной лигой в мире как минимум до конца весны. До пандемии немецкий футбол для многих оставался в тени АПЛ и Примеры. Теперь он соберет внимание всех болельщиков, которые соскучились по игре высокого уровня. Мы все увидим, к сожалению, неполную Бундеслигу – без главной прелести, без безумных трибун. Впрочем, там больше интересного, чем кто-то может подумать. Сегодня расскажем о положении дел в Бундеслиге накануне рестарта.

По "Баварии" все ясно… ну или почти

Коронавирус застал "Баварию" в роскошной форме. Мюнхенцы демонстрировали лучший в Европе футбол и приближались к восьмому подряд чемпионству. Реалии Бундеслиги позволяют "красным" полсезона экспериментировать и играть невнятно. Во втором круге все становится на свои места, а "Бавария" носит серебряную салатницу в своих руках. С огромной вероятностью так и было бы в этом году, если бы чемпионат доиграли в обычном режиме. Ганси Флик наладил прессинг и позиционную атаку, возродил Томаса Мюллера и Жерома Боатенга (ну почти!), вывел команду в лидеры первенства. Как изменится "Бавария" после простоя – большая интрига. "Ротэн" очень эффективно провели карантин: дали полноценный контракт главному тренеру, нашли ему ассистента в лице Клозе, переподписали Мюллера и Дэвиса, договорились о новом соглашении с Алькантарой. И о насущном – вылечили лучшего бомбардира Бундеслиги. Роберт Левандовски все же имеет шанс замахнуться на "вечный рекорд" и забить 40 голов в Бундеслиге на протяжении одного сезона. Будет интересно на это посмотреть!

"Боруссия" и "Лейпциг" будут бороться за титул?

Дортмундам в прошлом сезоне для титула не хватило всего лишь одной победы. Казалось, что после мощной трансферной кампании Люсьен Фавр на второй год работы еще ближе подберется к чемпионству, или даже поднимет "Боруссию" на вершину впервые после Клоппа. Произошло иначе: недостаток стабильности и победного менталитета, проблемы с обороной, трусливая тактика в топ-матчах. "Боруссия" некоторых разочаровала, но при этом остается одним из самых ярких коллективов Европы. Джейдон Санчо поддерживает высоченный уровень футбола, Эрлинг Холанд сохраняет сумасшедшую результативность, Ашраф Хакими не потерялся бы в основе "Реала", Джио Рейна уверенно идет по стопам Пулишича. Вскоре эти ребята разлетятся по грандах и будут делать погоду в Лиге Чемпионов. За ними невероятно интересно наблюдать. Как и за экспериментами тренерского штаба – переход на 3-4-3 с Брандтом в опорной зоне заслуживает хороших слов. А еще посмотрите на игру Матса Хуммельса – он снова лучший центрбэк Германии. Пандемия отобрала у "Боруссии" сильное оружие – трибуны "Вестфаленштадиона". В этом сезоне "желтая стена" не увидела воочию ни одного поражения своих любимцев. Без болельщиков шансы Дортмунда на титул падают. Чего не скажешь, например, о "Лейпциге", который не так привязан к собственным фанам и не поддается давлению фанов на выезде.



Этим козыри "РБ" на концовку сезона не ограничиваются. У "быков" впереди безумно легкий календарь – лишь один соперник из ТОП-7 (домашний матч с Дортмундом). Юлиан Нагельсманн настроен очень оптимистично: "Следующие 9 матчей похожи на Евро. И мы хотим выиграть этот турнир". Вполне возможно, что так и случится. У Баварии впереди сложные оппоненты (две "Боруссии", "Байер"). 5 очков гандикапа еще ничего не гарантируют. "Лейпциг" встретил Рождество во главе Бундеслиги, демонстрируя интенсивный и гибкий футбол. Затем немного подсел, но падению помешал коронавирус. Нагельсманн продолжает прогрессировать, не боится принимать смелые решения в важных матчах, спокойно латает дыры в центре обороны. У "быков" самый молодой состав в чемпионате и самый молодой тренер. Есть ощущение, что они еще не доросли до чемпионства, но "РБ" привык приятно удивлять. Тимо Вернеру нужно изо всех сил продавать себя "Ливерпулю", так как бомбардирские гонки не завершены (-4 от Левандовски).

Кто еще в Лигу Чемпионов?

Гладбах и Леверкузен не завоюют титул, при нынешнем уровне конкуренции это уже решенный вопрос. Зато они разыграют между собой последнюю путевку в Лигу Чемпионов. Перед стартом сезона многие называли Бундеслигу молодежным чемпионатом мира среди тренеров. Несмотря на кадровые возможности и изменения в игре команд, промежуточным победителем воображаемого турнира можно назвать штаб Марко Розе. У немецкого специалиста и его помощников куча интересных идей, благодаря которым Закария, Тюрам, Зоммер и Плеа вышли на новый уровень. "Боруссия" осенью не удержала первую позицию, но иначе и быть не могло (по стоимости состава "жеребцы" солидно отстают от конкурентов). А вот в футболе "Байера" можно увидеть, как сегодня работают идеи Кройфа. Его фанат Петер Бош ставит игру на тотальном владении и доминировании, и крайне редко идет на компромиссы. Достаточно наивно (так голландец провалился в Дортмунде), но эта наивность идеально соответствует духу Бундеслиги. Там же есть шанс понять, почему "принца немецкого футбола" Кая Гаверца оценили в 100 млн евро.

На кого еще стоит посмотреть?

- "Вердер" тонет, но Милот Рашица не полетит во второй дивизион. Скорость, дриблинг, удар – 23-летний косовар прогрессирует даже в провальный для команды сезон.



- Филипп Костич тянет на себе атаку "Айнтрахта". Серб выполняет больше всего кроссов в топ-чемпионатах – подает чаще, чем Де Брюйне и Трент Александр-Арнольд.



- Увидеть вымирающий вид классических "девяток" можно в "Унионе". Себастьян Андерссон отлично играет столба, львиную долю мячей забивая головой. Берлинцы в целом олицетворяют собой олдскульный стиль "бей-беги". Еще бы заполнить стоячие трибуны для атмосферы, получилось бы очень интересно!



- Марк Ут показал, что провал в "Шальке" не означает конец карьеры, и фантастически отжигал в "Кельне". А Ваут Вегхорст зажигает в "Вольфсбурге", что пробиться в сборную Нидерландов на Евро. Голы этих форвардов, как представляется, мы будем видеть достаточно часто!