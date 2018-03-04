Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"

"Манчестер Сити" – "Челси"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Майкл Оливер

Воскресная программа 29-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого безальтернативный лидер текущего сезона "Манчестер Сити" на родном стадионе примет действующего чемпиона "Челси". Поединки между этими командами всегда выходят очень эмоциональными и красочными. В прошлом чемпионате Антонио Конте стал первым менеджером в истории, кому дважды в течение одной кампании удалось обыграть Пепа Гвардиолу. Сейчас ситуация абсолютно противоположная. В первом круге "горожане" увезли победу из "Стэмфорд Бридж" и теперь каталонский специалист имеет высокие шансы сполна поквитаться со своим итальянским коллегой.

"Манчестер Сити" на своем пути по-прежнему не замечает никаких преград. В течение всего четырех дней "голубые" дважды унизили лондонский "Арсенал", сначала разгромив тех в финале Кубка лиги, а потом и в чемпионате. Манкунианцы близятся к тому, чтобы задолго до окончания внутреннего первенства оформить чемпионство, ведь даже с одним матчем в запасе они опережают "Ливерпуль", идущий следом, на целых 15 очков.

"Челси" сейчас не позавидуешь. Мало того, что лондонцам в 1/8 финала Лиги Чемпионов приходится сражаться с "Барселоной", так еще и календарь Премьер-Лиги подсунул два подряд выезда в Манчестер. Неделю назад на "Олд Траффорд" "синие" начали неплохо, но в итоге проиграли. Правда, тогда команда была немного уставшей после тяжелого еврокубкового поединка. В то время, как к "Сити" подопечные Конте по идеи должны быть готовы несколько лучше - особенно, что касается физических кондиций.

Что касается кадровой составляющей, то "пенсионеры" по-прежнему не могут рассчитывать на травмированных Давида Луиза и Тьемуэ Бакайоко. "Горожанам" совершенно точно не поможет дисквалифицированный Фабиан Делф, в то время как состояние Кайла Уокера, Фернандиньо и Рахима Стерлинг будет оценено непосредственно в день матча.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Челси":

Серхио Агуэро забил пять мячей в последних четырех матчах против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне лондонцы выиграли на "Этихаде" со счетом 3:1. Тем не менее, уже на протяжении десяти лет "Челси" не может дважды подряд обыграть "Манчестер Сити" на выезде.

"Пенсионеры" проиграли в двух последних выездных матчах чемпионата Англии. В последний раз "Челси" терпел поражения в гостях трижды кряду в 2013 году под руководством Рафаэля Бенитеса.

В последних семи поединках против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях Эден Азар поучаствовал в восьми забитых мячах (четыре гола и четыре ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Челси":

Несмотря на яркую и статусную вывеску матча, с фаворитом все предельно понятно. Победа "Челси" или даже ничейный исход будет восприниматься исключительно как сенсация и котировки букмекеров это только подтверждают. Виктория лондонцев оценивается в 6.0, ничья – в 4.4. В то время как на выигрыш "Манчестер Сити" специалисты выставили средний коэффициент 1.6.

Богдан Архипенко

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