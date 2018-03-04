Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"

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Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"

"Манчестер Сити"  –  "Челси"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Майкл Оливер

Воскресная программа 29-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого безальтернативный лидер текущего сезона "Манчестер Сити" на родном стадионе примет действующего чемпиона "Челси". Поединки между этими командами всегда выходят очень эмоциональными и красочными. В прошлом чемпионате Антонио Конте стал первым менеджером в истории, кому дважды в течение одной кампании удалось обыграть Пепа Гвардиолу. Сейчас ситуация абсолютно противоположная. В первом круге "горожане" увезли победу из "Стэмфорд Бридж" и теперь каталонский специалист имеет высокие шансы сполна поквитаться со своим итальянским коллегой.

"Манчестер Сити" на своем пути по-прежнему не замечает никаких преград. В течение всего четырех дней "голубые" дважды унизили лондонский "Арсенал", сначала разгромив тех в финале Кубка лиги, а потом и в чемпионате. Манкунианцы близятся к тому, чтобы задолго до окончания внутреннего первенства оформить чемпионство, ведь даже с одним матчем в запасе они опережают "Ливерпуль", идущий следом, на целых 15 очков.

"Челси" сейчас не позавидуешь. Мало того, что лондонцам в 1/8 финала Лиги Чемпионов приходится сражаться с "Барселоной", так еще и календарь Премьер-Лиги подсунул два подряд выезда в Манчестер. Неделю назад на "Олд Траффорд" "синие" начали неплохо, но в итоге проиграли. Правда, тогда команда была немного уставшей после тяжелого еврокубкового поединка. В то время, как к "Сити" подопечные Конте по идеи должны быть готовы несколько лучше - особенно, что касается физических кондиций.

Что касается кадровой составляющей, то "пенсионеры" по-прежнему не могут рассчитывать на травмированных Давида Луиза и Тьемуэ Бакайоко. "Горожанам" совершенно точно не поможет дисквалифицированный Фабиан Делф, в то время как состояние Кайла Уокера, Фернандиньо и Рахима Стерлинг будет оценено непосредственно в день матча.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Челси":

Серхио Агуэро забил пять мячей в последних четырех матчах против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне лондонцы выиграли на "Этихаде" со счетом 3:1. Тем не менее, уже на протяжении десяти лет "Челси" не может дважды подряд обыграть "Манчестер Сити" на выезде.

"Пенсионеры" проиграли в двух последних выездных матчах чемпионата Англии. В последний раз "Челси" терпел поражения в гостях трижды кряду в 2013 году под руководством Рафаэля Бенитеса.

В последних семи поединках против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях Эден Азар поучаствовал в восьми забитых мячах (четыре гола и четыре ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Челси":

Несмотря на яркую и статусную вывеску матча, с фаворитом все предельно понятно. Победа "Челси" или даже ничейный исход будет восприниматься исключительно как сенсация и котировки букмекеров это только подтверждают. Виктория лондонцев оценивается в 6.0, ничья – в 4.4. В то время как на выигрыш "Манчестер Сити" специалисты выставили средний коэффициент 1.6.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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