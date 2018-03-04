Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"
"Манчестер Сити" – "Челси"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Майкл Оливер
Воскресная программа 29-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого безальтернативный лидер текущего сезона "Манчестер Сити" на родном стадионе примет действующего чемпиона "Челси". Поединки между этими командами всегда выходят очень эмоциональными и красочными. В прошлом чемпионате Антонио Конте стал первым менеджером в истории, кому дважды в течение одной кампании удалось обыграть Пепа Гвардиолу. Сейчас ситуация абсолютно противоположная. В первом круге "горожане" увезли победу из "Стэмфорд Бридж" и теперь каталонский специалист имеет высокие шансы сполна поквитаться со своим итальянским коллегой.
"Манчестер Сити" на своем пути по-прежнему не замечает никаких преград. В течение всего четырех дней "голубые" дважды унизили лондонский "Арсенал", сначала разгромив тех в финале Кубка лиги, а потом и в чемпионате. Манкунианцы близятся к тому, чтобы задолго до окончания внутреннего первенства оформить чемпионство, ведь даже с одним матчем в запасе они опережают "Ливерпуль", идущий следом, на целых 15 очков.
"Челси" сейчас не позавидуешь. Мало того, что лондонцам в 1/8 финала Лиги Чемпионов приходится сражаться с "Барселоной", так еще и календарь Премьер-Лиги подсунул два подряд выезда в Манчестер. Неделю назад на "Олд Траффорд" "синие" начали неплохо, но в итоге проиграли. Правда, тогда команда была немного уставшей после тяжелого еврокубкового поединка. В то время, как к "Сити" подопечные Конте по идеи должны быть готовы несколько лучше - особенно, что касается физических кондиций.
Что касается кадровой составляющей, то "пенсионеры" по-прежнему не могут рассчитывать на травмированных Давида Луиза и Тьемуэ Бакайоко. "Горожанам" совершенно точно не поможет дисквалифицированный Фабиан Делф, в то время как состояние Кайла Уокера, Фернандиньо и Рахима Стерлинг будет оценено непосредственно в день матча.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Челси":
Серхио Агуэро забил пять мячей в последних четырех матчах против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне лондонцы выиграли на "Этихаде" со счетом 3:1. Тем не менее, уже на протяжении десяти лет "Челси" не может дважды подряд обыграть "Манчестер Сити" на выезде.
"Пенсионеры" проиграли в двух последних выездных матчах чемпионата Англии. В последний раз "Челси" терпел поражения в гостях трижды кряду в 2013 году под руководством Рафаэля Бенитеса.
В последних семи поединках против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях Эден Азар поучаствовал в восьми забитых мячах (четыре гола и четыре ассиста).
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Челси":
Несмотря на яркую и статусную вывеску матча, с фаворитом все предельно понятно. Победа "Челси" или даже ничейный исход будет восприниматься исключительно как сенсация и котировки букмекеров это только подтверждают. Виктория лондонцев оценивается в 6.0, ничья – в 4.4. В то время как на выигрыш "Манчестер Сити" специалисты выставили средний коэффициент 1.6.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Эвертон
|29
|34
|11
|Борнмут
|29
|33
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20