Большой скандал в Украине: только два клуба УПЛ не замешаны в договорных матчах

Согласно сведениям украинских журналистов, только два клуба УПЛ не замешаны в договорных матчах.

Так, вне подозрения СМИ оказались местные гранды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Остальные же 10 клубов высшей лиги подозреваются в причастии к в играх с фиксированными результатами. Кроме того, по информации источников, большинство команд Первой и Второй лиги (второй и третий дивизионы соответственно), некоторые арбитры (разных категорий) и функционеры также причастны к "договорнякам".

Ранее украинские правоохранительные органы провели массовую облаву на подозреваемых. Теперь пресса обещает активно обсуждать происходящее, чтобы не позволить ФФУ и органам "спустить дело на тормозах".

Напомним, Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины. | soccernews.ru