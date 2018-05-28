Большой скандал в Украине: только два клуба УПЛ не замешаны в договорных матчах

Теги шахтер донецкдинамо киев

Большой скандал в Украине: только два клуба УПЛ не замешаны в договорных матчах

Согласно сведениям украинских журналистов, только два клуба УПЛ не замешаны в договорных матчах.

Так, вне подозрения СМИ оказались местные гранды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Остальные же 10 клубов высшей лиги подозреваются в причастии к в играх с фиксированными результатами. Кроме того, по информации источников, большинство команд Первой и Второй лиги (второй и третий дивизионы соответственно), некоторые арбитры (разных категорий) и функционеры также причастны к "договорнякам".

Ранее украинские правоохранительные органы провели массовую облаву на подозреваемых. Теперь пресса обещает активно обсуждать происходящее, чтобы не позволить ФФУ и органам "спустить дело на тормозах". 

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