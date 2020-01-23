"Большой сюрприз": Тедеско высказался об уходе Солтмурада Бакаева в "Рубин"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о решении полузащитника Солтмурада Бакаева перейти в "Рубин".
Напомним, что накануне 20-летний футболист ушёл в казанскую команду за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро) и заключил пятилетний контракт с новым клубом.
"Бакаев-младший был в моих планах. Перед "Ростовом" мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в "Спартаке", объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать. Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто.
Мы просматривали его в "Спартаке-2", где он играл здорово, и дали шанс в первой команде. Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система - самое важное. Руководство "Спартака" сделало всё возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаётся только принять это", - сказал Тедеско.
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