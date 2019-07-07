Большой турнир с 50-ого раза, длиннющие фамилии и французская основа: почему сборная Мадагаскара творит историю на КАН 2019?

Расширения Кубка Африканских Наций (всемирный тренд, сейчас с целью популяризации футбола расширяют все, что можно, даже РПЛ) привело к тому, что на групповом этапе мы увидели немало команд, которые в обычной ситуации, кажется, никогда бы не сыграли в основном раунде КАН. Или сыграли бы, но очень редко и при стечении многих обстоятельств. Мало кто ждал на турнире Мавританию или Бурунди, а они там были. Да, вылетели сразу на групповом этапе, но все же были! Совсем другое дело – Мадагаскар. Историческая справка: Федерация футбола Мадагаскара была создана практически сразу после Второй мировой войны в 1947 года, и с тех пор команда с острова континентального образования 50 раз принимала участие в отборах на крупные турниры. С какого раза удалось выйти в основной раунд? Правильно! С 50-ого. Кубок Африканских Наций 2019 стал первым серьезным турниром для Мадагаскара. Тем не менее, команда не просто не сложила лапки еще в группе, а выиграла ее, оставив позади Нигерию. Редакция Soccernews решила проанализировать некоторые аспекты развития футбола на Мадагаскаре и понять, почему же парни с острова так круто заиграли.

Конечно, Мадагаскар имел некоторые футбольные успехи в своей далеко не самой длинной истории (независимость от Франции была получена только в 1960 году), однако все они касались чего-то малозначимого. Например, в начале 90-ых представители острова дважды выиграли Кубок Индийского Океана, где помимо них играют, например, сборные Мальдивских островов или Реюньона (один из заморских регионов Франции). Кстати, именно Реюньону был проигран финал Игр Индийского Океана в 2007 году. Кроме всего прочего, Мадагаскар фактически не имеет профессионального футбола, поэтому все желающие заниматься этим видом деятельности предпочитают уезжать во Францию, с которой до сих пор сохраняются сильные культурные связи, чтобы прогрессировать там. Зато Мадагаскар имеет очень сложную систему национального первенства, где команды сначала проходят региональные квалификации, потом 24 клуба делятся на 6 групп и отсеивают 12 самых слабых. 2 завершающие стадии – это турнир, где 12 команд делятся на 2 секстета и определяют четверку лучших. Она и разыгрывает чемпионство посредством календарного турнира с двумя кругами. Все это добро удается уместить буквально в 3 летних месяца. Интересно, что матч, закончившийся с самым крупным счетом в истории, был сыгран именно на африканском острове. В 2002 году "Адема" обыграла "Антананариву" (клуб из столицы) со счетом 149:0. Фактически, "Адема" ничего не делала на поле, игроки просто стояли с открытым ртом и наблюдали, как столичный коллектив забивает голы сам себе (по официальным данным, это была спланированная акция против судейских решений в прошлых поединках). Конечно же, зрители рвались к кассам, чтобы вернуть свои деньги за билеты, а судья ничего не мог поделать, ведь такая ситуация просто не предусмотрена в правилах футбола, а автогол – вполне рабочее явление.

Абсолютные неудачи сборной удалось поправить в 2017 году. Тогда на пост главного тренера Мадагаскара пришел французский наставник Николя Дюпуи, который никогда не играл и не тренировал клубы с высших дивизионов. Зато Дюпуи удалось придумать способ, как поднять футбол на Мадагаскаре. Француз сразу же организовал в Европе сеть скаутов, которые искали профессиональных игроков с малагасийскими корнями. Это сразу же дало определенный эффект, ведь, согласно порталу Transfermarkt, 14 человек из состава играют во Франции (среди них, центральный защитник "Лиона" Морель), и лишь двое представляют чемпионат Мадагаскара. Получилась весьма интересная банда, где всем заправляют игроки с двойным гражданством – Мадагаскара и Франции, Германии или Бельгии. Ожидается, что нынешние успехи сборной заставят детей на Мадагаскаре больше заниматься футболом и приносить пользу стране в будущем, ведь на самом деле хорошие результаты начали наблюдаться не сейчас, а еще в отборе. Тогда представители острова ничего не смогли поделать с более опытным и мощным Сенегалом (хоть и забрали у них 1 балл в двух матчах), зато оставили позади Экваториальную Гвинею, которая считалась главным фаворитом на вторую строчку группы, опережая в этой борьбе Судан, а никак не Мадагаскар.

Конечно же, если кто-то заходил на страницу африканской команды в Tramsfermarkt, он мог ужаснуться от некоторых фамилий: Рандрианарисоа, Андрианариманана, Рандрианарисоа – это немного не то, что привыкли слышать уши российского болельщика. Мадагаскар, подобно Исландии, имеет свои правила создания фамилий. Например, на европейском острове берут имя отца, добавляют к нему приставку "сон" и получают фамилию ребенка, по типу Сигурдсон или Гудмундсон. На Мадагаскаре все немного по-другому – они просто объединяют имя, фамилию и отчество в одно слово. Поэтому фамилии на 25 букв или даже больше считаются абсолютной нормой, особенно в их языке. Конечно, с приходом на остров французских колонизаторов имена сокращались, ибо европейцам, для которых Коноплянка – это уже сложная фамилия, было неудобно произносить фамилию за такое же количество времени, за какое можно сказать 2 предложения с 5 деепричастными оборотами. Традиция сокращения закрепилась везде, кроме центральных регионов Мадагаскара, где невероятно длинные имена до сих пор на слуху. Если говорить о прибережных районах, то они настолько привыкли к французскому упрощению, что даже столица Антананариву (тоже сложное слово, согласитесь) произносится ими просто как Анта. Особенный головной боль приходится переживать сегодняшним комментаторам, которым впервые в истории придется произносить слова из, как кажется, невразумительного, длительного и случайного набора букв. А самим игрокам все равно, они готовятся матчу 1/8 финала против ДР Конго, и, нет сомнений, готовы творить историю дальше.

Игорь Малиенко | soccernews.ru