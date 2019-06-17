Болт: "Манчестер Юнайтед" должен строить игру вокруг Погба"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сказал, что "Манчестер Юнайтед" должен строить игру вокруг хавбека Поля Погба. Об этом сообщает Goal.com.

"Я большой фанат Поля, он мой друг. Думаю, что они должны ориентироваться на него.Я знаю, на что он способен. Он будет невероятен, если его будут окружать такие игрока, как в "Ювентусе".

В сборной Франции он прекрасен", - сказал Болт.

Напомним, Болт выступал в нескольких товарищеских матчах за "Сентрал Кост Маринерс", однако потом решил, что не хочет продолжать карьеру футболиста.

Не пропустите: "Арсеналу" интересен защитник ПСЖ | http://soccernews.ru