Болт определился с местом начала футбольной карьеры

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Болт определился с местом начала футбольной карьеры

Стала известна команда, за которую будет выступать восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт.

Бегун сыграет за Сборную Мира Усэйна Болта в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

Его команда играет с командой Робби Уильямса (сборная Великобритании).

В составы команд войдут знаменитости и легенды футбола.

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