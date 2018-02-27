Болт определился с местом начала футбольной карьеры

Стала известна команда, за которую будет выступать восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт.

Бегун сыграет за Сборную Мира Усэйна Болта в благотворительном мероприятии Soccer Aid.

Его команда играет с командой Робби Уильямса (сборная Великобритании).

В составы команд войдут знаменитости и легенды футбола.

Не пропустите: Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии". | http://soccernews.ru