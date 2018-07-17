Болт определился с первым клубом

Теги усэйн болт

Болт определился с первым клубомЗнаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт пройдет просмотр в клубе чемпионата Австралии "Сентрал Кост Маринерс".

Просмотр спринтера продлится в течение шести недель. Источник сообщает, что стороны уже согласовали условия контракта на случай, если просмотр окажется успешным.

70 процентов зарплаты новоиспеченному футболисту будет платить клуб, а остальное заплатит Федерация футбола Австралии.

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