Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмундской "Боруссии"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии".

"Это то, что я хочу сделать, и у меня сейчас есть такая возможность. После просмотра я смогу понять, имеет ли смысл продолжать делать то, что я делаю, или не имеет. Таков мой план", - сказал он.

Напомним, что в Германию африканец прибудет в марте.

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