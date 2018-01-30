Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмундской "Боруссии"

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Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмундской "Боруссии"Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии".

"Это то, что я хочу сделать, и у меня сейчас есть такая возможность. После просмотра я смогу понять, имеет ли смысл продолжать делать то, что я делаю, или не имеет. Таков мой план", - сказал он.

Напомним, что в Германию африканец прибудет в марте.

Читайте: Усэйн Болт: "Если в "Боруссии" скажут, что я готов, сделаю все возможное, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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