Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России

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Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в РоссииВосьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал о том, за кого будет болеть на Чемпионате Мира-2018 в России.

"Я поддерживаю сборную Аргентины. У Аргентины есть талант, мастерство, чтобы дойти до финала. Франция? Это одна из лучших команд. Так что тоже может дойти до финала. Борьба будет упорной. Так что я с удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник. Я им был еще до его перехода в "МЮ", - отметил он.

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