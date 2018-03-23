Болт считает себя круче Месси

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Болт считает себя круче Месси
Известный легкоатлет Усэйн Болт рассказал о своем отношении к нападающим "Барселоны" Лионелю Месси и "Реала" Криштиану Роналду

"Я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси. Что касается Роналду, то ему пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас", - цитирует Болта Omnisport.

Напомним, что в данный момент 31-летний Болт тренируется с дортмундской "Боруссией" и хочет стать профессиональным футболистом.

Не пропустите: Бегун Болт тренируется с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru

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