Болт считает себя круче Месси



Известный легкоатлет Усэйн Болт рассказал о своем отношении к нападающим "Барселоны" Лионелю Месси и "Реала" Криштиану Роналду.

"Я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси. Что касается Роналду, то ему пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас", - цитирует Болта Omnisport.

Напомним, что в данный момент 31-летний Болт тренируется с дортмундской "Боруссией" и хочет стать профессиональным футболистом.

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