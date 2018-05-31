Болт тренируется с норвежским клубом

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Болт тренируется с норвежским клубом

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт тренируется с норвежским клубом "Стремсгодсет".

"Возможно, клуб что-то увидит и решить дать мне шанс" - цитирует 31-летнего спортсмена BBC.

Известно, что до конца текущей недели Болт сыграет в товарищеском матче против молодёжной команды "Стремсгодсета".

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