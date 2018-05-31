Болт тренируется с норвежским клубом
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт тренируется с норвежским клубом "Стремсгодсет".
"Возможно, клуб что-то увидит и решить дать мне шанс" - цитирует 31-летнего спортсмена BBC.
Известно, что до конца текущей недели Болт сыграет в товарищеском матче против молодёжной команды "Стремсгодсета".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16