Болт забивает за дортмундскую "Боруссию"

Теги боруссия дортмундусэйн болт

Болт забивает за дортмундскую "Боруссию"

Ямайский бегун Усэйн Болт продолжает тренироваться с дортмундской "Боруссией".

На открытой тренировке спортсмен, мечтающий попробовать себя в футболе на профессиональном уровне, забил несколько голов. 

Видео: Голы Болта на тренировке.

Не пропустите: Болт считает себя круче Месси. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов