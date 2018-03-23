Болт забивает за дортмундскую "Боруссию"

Ямайский бегун Усэйн Болт продолжает тренироваться с дортмундской "Боруссией".

На открытой тренировке спортсмен, мечтающий попробовать себя в футболе на профессиональном уровне, забил несколько голов.

Видео: Голы Болта на тренировке.

Usain Bolt PK in Borussia Dortmund training session. pic.twitter.com/7DAlyFrn15 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 23 марта 2018 г.

Usain Bolt scores in Borussia Dortmund training session. pic.twitter.com/KvVNA9FABT — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 23 марта 2018 г.

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