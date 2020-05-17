"Болтон" извинился перед Пике после слов Руни

"Болтон" извинился перед защитником "Барселоны" Жераром Пике после того, как форвард Уэйн Руни рассказал, что игроки команды издевались над ним.

"Приносим извинения, Жерар Пике. Несмотря на это, полагаем, что вам все-таки удалось построить неплохую карьеру вне "Манчестер Юнайтед", - написала пресс-служба "Болтона" в твиттере.

Напомним, в 2007 году "МЮ" на выезде проиграл "Болтону" (0:1) после ошибки Пике, которого заменили на 59-минуте. На данный момент футболист выступает в "Барселоне", куда он перешел в 2008 году.

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