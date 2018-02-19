Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"

Теги миланджакомо бонавентура

Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура считает, что его команда находится в отличной форме.

В воскресенье миланский клуб победил "Сампдорию" (1:0) в матче 25-го тура Серии А и продлил беспроигрышную серию до семи матчей. 

"Сейчас в команде отличная атмосфера. Мы все делаем правильно. Нам нужно продолжать в том же духе. Мы показали отличный футбол в матче с "Сампдорией". "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить. Сейчас мы стали настоящей командой", - сказал он. | http://soccernews.ru

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