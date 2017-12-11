Бонавентура: "Надеюсь, что это новое начало для "Милана"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура, отметившийся дублем в ворота "Болоньи" (2:1), надеется, что команда продемонстрирует положительные сдвиги в своей игре.

"Добыть победу было главной нашей задачей. Нужно было превратить напряженную борьбу в результат. У нас хватает качественных игроков, поэтому мы способны контролировать мяч еще лучше, что и попытались сделать. Надеюсь, что это новое начало для "Милана". Мы хорошо поработали, и я очень доволен. В начале сезона у меня была не лучшая форма, но постепенно я подхожу к оптимальному состоянию", - отметил он. | http://soccernews.ru