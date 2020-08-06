Бонавентура официально покинул "Милан"

Полузащитник Джакомо Бонавентура в инстаграме объявил о своём уходе из "Милана".

"Это была мечта, незабываемый опыт. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми я вместе переживал это фантастическое приключение. Спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты. Рёв "Сан-Сиро" - это нечто особенное, чего я никогда не забуду. Вы всегда будете в моём сердце", - написал итальянец.

30-летний Бонавентура выступал за "Милан" с 2014 года, сыграл 184 матча, забил 35 голов и сделал 30 ассистов.

Ранее сообщалось, что хавбек после истечения контракта с "россонери" может оказаться в "Роме", "Лацио", "Аталанте" или "Торино".

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