Бонавентура принес "Милану" победу над "Сампдорией"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Милан" минимально переиграл "Сампдорию". Единственный гол миланцев в начале поединка забил Джакомо Бонавентура. После этого матча "Милан" и "Сампдория" делят шестое-седьмое место в Серии А.

"Милан" – "Сампдория" - 1:0 (1:0)

Гол: Бонавентура, 13 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу, Монтоливо (Локателли, 86), Сусо, Кутроне (Андре Силва, 73).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Феррари, Баррето (Верре, 55), Торрейра, Рамирес (Ковнацки, 72), Линетти, Сапата (Капрари, 54), Квальярелла.

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