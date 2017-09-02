Бонавентура вернулся к тренировкам

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура восстановился после мышечной травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе "россонери".

Таким образом, Бонавентура сможет принять участие в матче 3-го тура Серии А против "Лацио", который состоится 10 сентября.

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