Бонавентура высказался о критериях вручения "Золотого мяча"
Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура, отвечая на вопросы болельщиков в прямой трансляции на Facebook, высказался о критериях вручения "Золотого мяча".
"Все мечтают об этой награде, когда начинают играть в футбол. Но "Золотой мяч" получают лишь те, кто выступает в клубах-победителях. Так что нужно сначала выиграть какой-то кубок, а уже потом думать об этом" - сказал Бонавентура.
Стоит отметить, что с 2008 по 2016 год обладателями "Золотого мяча" становились только два футболиста - Криштиану Роналду (4) и Лионель Месси (5).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0