Бонавентура высказался о критериях вручения "Золотого мяча"

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Бонавентура высказался о критериях вручения "Золотого мяча"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура, отвечая на вопросы болельщиков в прямой трансляции на Facebook, высказался о критериях вручения "Золотого мяча".

"Все мечтают об этой награде, когда начинают играть в футбол. Но "Золотой мяч" получают лишь те, кто выступает в клубах-победителях. Так что нужно сначала выиграть какой-то кубок, а уже потом думать об этом" - сказал Бонавентура.

Стоит отметить, что с 2008 по 2016 год обладателями "Золотого мяча" становились только два футболиста - Криштиану Роналду (4) и Лионель Месси (5).

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